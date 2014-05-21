В Луцке милиционеры изымали наркотики, которые сами же продавали

Работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Луцкого горотдела милиции подозревают в систематической фальсификации доказательств, которые доказывали вину лиц в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

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Как сообщили сегодня, 21 мая, в пресс-службе Волынской прокуратуры, преступную деятельность выявила и пресекла прокуратуры совместно с УСБУ в Волынской области.

Подозреваемые, кроме подделки доказательств, незаконно хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе с целью их последующего изъятия.

В настоящее время троим работникам милиции сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и хранении и сбыте наркотических средств.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование установило, что противоправные действия работников СБНОН Луцкого ГО УМВД Украины в области были системными, поэтому прокуратура просит граждан, которые пострадали от неправомерных действий работников милиции или которым известны обстоятельства совершения этих или же аналогичных преступлений, сообщить о них на условиях конфиденциальности.