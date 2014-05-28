Вынесен приговор бойцам, издевавшимся над активистом Майдана Гаврилюком

13:47, 28 мая 2014
Общество
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Печерский районный суд вынес приговор двоим бойцам внутренних войск МВД, которые издевались над активистом Майдана Михаилом Гаврилюком во время акций протеста в Киеве 22 января.

Михаил Гаврилюк простил своих обидчиков, и не требовал сурового наказания / фото: Раевская Анна

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, двое военнослужащих обвинялись в превышении служебных полномочий и совершении насилия в отношении активиста Майдана Михаила Гаврилюка.

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На судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. Ввиду этого потерпевший простил своих обидчиков, и не настаивал на назначении им сурового наказания.

Приговором суда один из обвиняемых осужден к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на год, другой – к 2 годам ограничения свободы с аналогичным испытательным сроком, что соответствует мере наказания, утвержденной в соглашении о примирении с потерпевшим.

Кроме того, суд запретил обоим осужденным заниматься правоохранительной деятельностью на протяжении года.

Как сообщал УНИАН, 23 января в СМИ было обнародовано видео об издевательстве правоохранителей над активистом Майдана Михаилом Гаврилюком на улице Грушевского. 27 января было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса («превышение власти или служебных полномочий»).

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