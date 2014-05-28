Вынесен приговор бойцам, издевавшимся над активистом Майдана Гаврилюком

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, двое военнослужащих обвинялись в превышении служебных полномочий и совершении насилия в отношении активиста Майдана Михаила Гаврилюка.

Читайте такжеАктивист Гаврилюк рассказал, как "Беркут" раздел его на морозе и отрезал чуб

На судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. Ввиду этого потерпевший простил своих обидчиков, и не настаивал на назначении им сурового наказания.

Приговором суда один из обвиняемых осужден к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на год, другой – к 2 годам ограничения свободы с аналогичным испытательным сроком, что соответствует мере наказания, утвержденной в соглашении о примирении с потерпевшим.

Кроме того, суд запретил обоим осужденным заниматься правоохранительной деятельностью на протяжении года.

Как сообщал УНИАН, 23 января в СМИ было обнародовано видео об издевательстве правоохранителей над активистом Майдана Михаилом Гаврилюком на улице Грушевского. 27 января было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса («превышение власти или служебных полномочий»).