Офицеру, который обнародовал издевательства "Беркута" над голым мужчиной, пришлось бежать из страны

Об этом он рассказал в интервью ТСН

По словам офицера, имя которого журналисты изменили из соображений безопасности, видео к нему попало случайно. Коллега по службе переписал видео на компьютер Дениса (так называют милиционера журналисты. - Ред.) и смонтировал его, но забыл стереть. Когда же Денис увидел запись, то был шокирован.

"Я даже не знаю слово какое подобрать. Это даже не возмущение… Обидно стало за то, что сейчас происходит тотальное враньё, и все в это верят", - сказал милиционер, решивший рассказать людям правду. По словам Дениса, до просмотра этой видеозаписи он сам не верил, что коллеги похищают евромайдановцев и издеваются над ним.

Видеозапись он передал другу, который выложил её в интернет.

Денис написал заявление на увольнение из органов. После этого на него началась настоящая охота. Офицеру пришлось покинуть страну. Его кабинет опечатан.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как бойцы "Беркута" зверски издеваются над захваченным участником акций протеста - силовики фотографировали обнаженного мужчину, предлагали ему позировать с топором в руках.

В МВД извинились за издевательства "Беркута" над голым митингующим. По данному факту назначена служебная проверка.