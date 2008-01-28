Талоны Черновецкого на парковку поступили в продажу

КП "Киевтранспарксервис" предоставило для продажи водителям абонементные парковочные талоны, которые с понедельника можно будет приобрести в более чем 700 точках.

Об этом заявила заместитель мэра Киева Ирэна Кильчицкая, сообщает пресс-служба КГГА.

Всего изготовлено 186 тысяч талонов парковки на час и на день. Их можно приобрести в киосках "Союзпечати" и на АЗС "КЛО".

Кроме того, талоны будут продаваться в отделениях "Укрпочты", на станциях Киевского метрополитена и в пунктах "Киевпастранса".

Талоны для парковки на день реализуются номиналом в 21 грн., (красного цвета) - для парковки в центре города, 9 грн. (желтого цвета) – для парковки в близлежащих к центру районах и 5 грн. (зеленого цвета) - для парковки на окраинах города.

Талоны для парковки на час реализуются номиналом в 7 грн. (красного цвета) - для парковки в центре города, 5 грн. (желтого цвета) – для парковки в близлежащих к центру районах и 3 грн. (зеленого цвета) - для парковки на окраинах города.

Украинская правда