Пинчук: сейчас я максимально далек от власти

Бизнесмен, организатор Украинского ланча в Давосе Виктор Пинчук рассказал о своих нынешних приоритетах.

«Сейчас я максимально далек от власти - я к власти не стремлюсь, я стремлюсь к свободе. Я не политик, я бизнесмен. И я могу сказать, что стараюсь быть представителем гражданского общества, заниматься общественной деятельностью. Украинский ланч - это одна из составляющих форматирования страны. Из таких событий бизнес черпает информацию об инвестиционном климате в государстве», цитирует Пинчука газета «Дело».