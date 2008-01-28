Пинчук: сейчас я максимально далек от власти
08:54, 28 января 2008Общество
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Бизнесмен расставил приоритеты
Бизнесмен, организатор Украинского ланча в Давосе Виктор Пинчук рассказал о своих нынешних приоритетах.
«Сейчас я максимально далек от власти - я к власти не стремлюсь, я стремлюсь к свободе. Я не политик, я бизнесмен. И я могу сказать, что стараюсь быть представителем гражданского общества, заниматься общественной деятельностью. Украинский ланч - это одна из составляющих форматирования страны. Из таких событий бизнес черпает информацию об инвестиционном климате в государстве», цитирует Пинчука газета «Дело».
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