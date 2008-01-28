Азиатские биржи начали новую неделю с обвала

Биржевые индексы обвалились в понедельник на всех ведущих финансовых рынках Восточной Азии - самого динамично развивающегося региона планеты, где бизнесмены встревожены нарастанием кризисных явлений в экономике США. По итогам утренних торгов на 2,6% упал индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Более чем на 2,7% скатился вниз индекс TOPIX, фиксирующий котировки всех компаний, представленных в первой престижной секции Токийской фондовой биржи - второй в мире по объему операций после Нью-Йоркской, сообщает NEWSru.

Сразу же после открытия торгов на 3,7% упал главный в Гонконге индекс Hang Seng, отражающий котировки ценных бумаг 43 ведущих региональных корпораций и банков. В Шанхае курсы акций скатились вниз в среднем на 2,8%, в Сингапуре - на 2,6%. В Сеуле и Тайбэе - почти на 2%.

Инвесторы в Восточной Азии напуганы неустойчивой ситуацией в экономике США, где увеличиваются признаки возможного спада, вызванного кризисом системы ипотечного кредитования. Несмотря на объявленные Вашингтоном меры по стимулированию конъюнктуры, индекс Dow Jones упал в пятницу в Нью-Йорке на 1,4%.

Пессимизм у трейдеров вызвали также итоги Всемирного экономического форума в Давосе, где большинство политиков и ведущих бизнесменов с тревогой говорили об обстановке в мировом хозяйстве.

В настоящее время инвесторы ждут новых шагов от Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, может на этой неделе объявить об очередном смягчении условий кредита. Если эта мера покажется бизнесменам недостаточной, в Токио ждут еще одного крупного обвала на мировых финансовых рынках.

В конце прошлой недели на японском фондовом рынке наблюдался бурный рост. В минувшие среду и четверг котировки росли со скоростью 2% в день. В пятницу они поднялись на 4%.

Министр по экономической и финансовой политике Японии Хироко Ота на прошлой неделе заявила, что правительство страны не будет принимать скоропалительных мер в связи с падением котировок на фондовом рынке, так как источник проблемы заключается в кризисе системы ипотечного кредитования США.

В прошлый вторник под влиянием ситуации в экономике США индекс Nikkei упал более чем на 750 пунктов. Однако со среды по пятницу он вновь вырос более чем на 1000 пунктов.