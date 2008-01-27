В Великобритании эпидемия храпа

Британская ассоциация по изучению проблем сна провела недавно очередное исследование, результаты которого оказались неутешительными.

Юные и взрослые британцы все чаще страдают от храпа, который в национальных масштабах приобретает характер эпидемии.

Количество людей, которым необходима медицинская помощь в борьбе с храпом, за последние семь лет возросло на 66%. В прошлом году только в Англии к медикам обратились почти 15 тысяч 700 человек, страдавших от различных нарушений дыхательной системы во время сна.

По словам специалистов, проблема храпа напрямую связана с ожирением. Кроме того, все чаще расстройства дыхания во время сна встречаются у детей и подростков. Задержки дыхания во сне у детей раньше встречались очень редко. Иногда это было связано с тонзиллитом или аденоидами в носоглотке, однако сейчас все большую роль играет избыточный вес.

Среди причин храпа у взрослых помимо излишнего веса называют злоупотребление алкоголем и курение.

«Московский Комсомолец»