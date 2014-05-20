США готовы поддержать Украину вакцинами для борьбы с полиомиелитом

Об этом заявила министр здравоохранения США Кэтлин Себелиус во время встречи с украинским коллегой Олегом Мусием в рамках 67-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария), сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Во время встречи Себелиус очертила современные вызовы в сфере здравоохранения, которые больше всего беспокоят США. Над миром опять нависла угроза полиомиелита — для борьбы с ним США готовы оказать Украине необходимую помощь в сфере вакцинации. Борьба с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом вынесена украинской властью в приоритет - в США это знают и одобряют такую позицию. Учитывая выявление новых заболеваний, следует шире привлекать партнерство в межсекторном формате. Все большую актуальность приобретает проблема глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

Мусий подтвердил, что от новых и довольно неожиданных видов глобальной агрессии население страдает как непосредственно, так и опосредствовано — из-за ослабления доступа к медицинской помощи. Он подчеркнул о лишении доступа пациентов к заместительной терапии в Крыму, нападении на медицинских работников на Донбассе и т. п. Также он опроверг нездоровый стереотип, что украинские власти якобы слишком медленно и нерешительно обуздывают проявление терроризма и сепаратизма, которые инспирируются в Украине извне агрессивно настроенным соседним государством. Но приоритет для Украины — сохранение максимального количества человеческих жизней. Именно человеческая жизнь является для новой Украины высшей ценностью.

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Министр здравоохранения Украины выразил глубокую благодарность США за активную и всестороннюю солидарную поддержку Украины, ощутимую гуманитарную, техническую и финансовую помощь. Он подчеркнул, что благодаря плодотворному международному партнерству, Украина добилась реальных успехов на уровне региона Восточной Европы относительно преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа. По словам Мусия, несмотря на то, что на протяжении последних 3-4 годов в Украине преступными усилиями прошлой власти раздувалась активная антивакцинальная кампания, новая украинская власть решительно настроена на возобновление оборотов иммунопрофилактики. Определенные сдвиги на этом пути уже есть: охватывание вакцинацией против полиомиелита за последнее время увеличилось с 36 до 56%.

В заключение встречи Мусий выразил убеждение в том, что острые проблемы будут развязаны и на украинской земле опять воцарится мир и согласие, а также пообещал приложить все возможные усилия, чтобы создать в Украине новую передовую систему здравоохранения, которая будет отвечать лучшим международными стандартами и будет стратегически настроена на интересы пациента.

Как сообщал УНИАН, в апреле с.г. ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Украине полиомиелит может вспыхнуть в любое мгновение.

«Риск распространения полиомиелита в Украине значительно повышается в связи с распространением вируса на Ближнем Востоке и продолжением циркуляции полио в Афганистане, Нигерии и Пакистане, а также с большим количеством путешествующих людей и низким уровнем охватывания вакцинацией в Украине», - говорится в сообщении.

«Уровень охватывания вакцинацией в Украине самый низкий за последние 20 лет. Меньше половины детей полностью вакцинированы против полиомиелита и нестабильная ситуация в стране снижает уровень охватывания еще больше. ЮНИСЕФ призывает украинскую власть принять срочные меры для предупреждения вспышки полиомиелита в стране», - заявила председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

В сообщении указывается, что Украина – единственная европейская страна, которая недавно была внесена в список 13 “красных” стран, которые имеют высокий риск вспышки полиомиелита в мире, Независимым бюро мониторинга Глобальной инициативы борьбы с полиомиелитом. В список также входят Республика Уганда, Сирия, Ливан, Иордания, Южный Судан, Судан, Ирак, Мали, Джибути и Эритрея.

Наиболее эффективным средством уменьшения последствий завоза полиомиелита в страну является высокий уровень охватывания иммунизации и высокое качество системы эпидемиологического надзора.

В связи с угрозой вспышки полиомиелита важно пересмотреть систему поставок вакцин и обеспечить уровень вакцинации минимум 95-98%. Низкий уровень вакцинации уже вызвал вспышки инфекционных болезней в Украине, а именно: краснухи, коклюша и наибольшую вспышку кори в европейском регионе в 2011-2013 гг., говорится в сообщении.

Главным приоритетом должно быть возобновление и поддержка высокого уровня коллективного иммунитета путем плановой вакцинации.