Страны НАТО готовы поддержать просьбу Киева

Вчера посол США в Украине Уильям Тэйлор заявил о готовности "нескольких государств" поддержать просьбу Киева о присоединении к ПДЧ. "Я могу назвать эти страны, но я хотел бы, чтобы об этом публично заявили их представители",– сказал господин Тэйлор, отметив, что в настоящее время в НАТО проходит "широкое обсуждение" украинской просьбы, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Напомним, что 15 января президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер Арсений Яценюк подписали обращение к генсеку НАТО Яапу де Хооп Схефферу, в котором сообщили о готовности Украины присоединиться к ПДЧ. Украинские лидеры выразили надежду, что положительное решение будет принято на весеннем саммите НАТО в Бухаресте. 18 января "письмо трех" было передано генсеку НАТО. В этот же день оппозиция потребовала от спикера отозвать свою подпись и заблокировала работу ВР.

Как считает Уильям Тэйлор, события в Раде не должны повлиять на принятие решения о присоединении Украины к ПДЧ. По словам посла, для этого необходимо "единогласное решение" всех стран–членов альянса, но при этом любая страна имеет право вето. "Не думаю, что найдется какое-либо государство, которое наложит вето на эту просьбу",– предположил при этом господин Тэйлор.