Черкасские гаишники переловили нетрезвых водителей на Полтавщине

Начальник ГАИ Полтавской области полковник милиции Александр ШТЕПА подал рапорт об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил начальник УМВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

«Полтавская область - одна из немногих областей Украины, где количество ДТП, после всех принятых мероприятий МВД, направленных на выполнение указа Президента Украины по наведению порядка на дорогах, растет. 20 работников ГАИ, отправленных к нам из Черкасской области, за 10 суток обнаружили в четыре раза больше нетрезвых водителей, чем 200 сотрудников ДПС Полтавщины. Ранее я дал время ШТЕПЕ на нормализацию ситуации. Однако вчера он написал рапорт об освобождении с занимаемой должности», -сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, рапорт на освобождении с занимаемой должности также написал руководитель роты ДПС в Лубнах, а кроме того, получил выговор руководитель ГАИ в Кобеляках.

М.ЦЫМБАЛЮК заявил журналистам, что решит вопрос усиления областного руководства ГАИ в ближайщее время.

И.о. начальника ГАИ области назначен первый заместитель начальника ГАИ области подполковник милиции Николай СКРЫЛЬНИК.