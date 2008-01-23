Черкасские гаишники переловили нетрезвых водителей на Полтавщине
Начальнику пришлось уйти в отставку
Начальник ГАИ Полтавской области полковник милиции Александр ШТЕПА подал рапорт об отставке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил начальник УМВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.
«Полтавская область - одна из немногих областей Украины, где количество ДТП, после всех принятых мероприятий МВД, направленных на выполнение указа Президента Украины по наведению порядка на дорогах, растет. 20 работников ГАИ, отправленных к нам из Черкасской области, за 10 суток обнаружили в четыре раза больше нетрезвых водителей, чем 200 сотрудников ДПС Полтавщины. Ранее я дал время ШТЕПЕ на нормализацию ситуации. Однако вчера он написал рапорт об освобождении с занимаемой должности», -сказал М.ЦЫМБАЛЮК.
По его словам, рапорт на освобождении с занимаемой должности также написал руководитель роты ДПС в Лубнах, а кроме того, получил выговор руководитель ГАИ в Кобеляках.
М.ЦЫМБАЛЮК заявил журналистам, что решит вопрос усиления областного руководства ГАИ в ближайщее время.
И.о. начальника ГАИ области назначен первый заместитель начальника ГАИ области подполковник милиции Николай СКРЫЛЬНИК.