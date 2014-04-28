В Крыму начали бурить скважины для добычи воды

Об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил самопровозглашенный премьер Республики Крым Сергей Аксенов, передает информагентство "Е-Крым".

В частности, он отметил, что в данный момент на территории полуострова идет поиск альтернативных источников водоснабжения. Но, по его словам, воды из подземных источников не хватит для орошения, поэтому на полуострове наблюдается дефицит поливной воды.

"Сейчас на сегодняшний момент происходит бурение скважин, в том числе и разведки, там, где у нас были предварительно, по данным, еще при Советском Союзе, водоносные горизонты, есть водоемы подземные, и действительно такие данные есть и предварительное бурение показывает, что есть возможность непосредственно добывать воду из-под земли. При этом подходим осторожно, соответственно чтобы не нарушить экологический баланс", - сказал Аксенов.

Как сообщал УНИАН ранее, российский академик Владимир Кашин отметил, что поставки пресной воды на полуостров с Кубани и Кавказа невозможны, поскольку, эти регионы сами страдают от дефицита питьевой воды.