Древний Киев приглашает на Фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры 2014»

26-27 апреля в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится Фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры 2014».

Только один раз в год лучшие каскадеры Украины, которые часто и успешно представляют нашу страну на международных соревнованиях и в мировых шоу-программах, соберутся в «Парке Киевская Русь» и покажут все свои умения. Они будут поражать виртуозной ездой верхом на лошадях вверх ногами и задом наперед, стоя на лошадях и проковзуючи под ними - и все это на полном скаку.

Пройдут соревнования по джигитовки и езды в упряжках. Гости фестиваля увидят театрализованные постановки и примут участие в мастер-классах с сідлання и запрягания лошадей. Также гостям фестиваля продемонстрируют уникальную коллекцию лошадей исторических пород из Княжеской конюшни Древнего Киева и коллекцию конных экипажей. Вечером 26 апреля состоится увлекательное конное огненное шоу.

Мастерские всадники и всадницы и их благородные четвероногие собратья продемонстрируют пример настоящего взаимопонимания и искренней дружбы. Ведь фестиваль «Кентавры 2014» призван привлечь внимание к восстановлению утраченного связи между человеком и лошадью.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в Обуховском районе Киевской области.

Добраться можно маршрутками от станции метро Выдубичи или собственным транспортом.

Начало программы в 13.30.

Цена входного билета - 100 грн., для пенсионеров действуют скидки, дети - 30 грн, дошкольники бесплатно.

Акция для студентов: цена билета на фестиваль «Кентавры-2014» - 50 грн.

Детали на сайте: www.parkkyivrus.com

Для журналистов в субботу, 26 апреля, будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Дзененко Оксана.