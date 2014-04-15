Древний Киев приглашает на Фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры 2014»
26-27 апреля в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится Фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры 2014».
Только один раз в год лучшие каскадеры Украины, которые часто и успешно представляют нашу страну на международных соревнованиях и в мировых шоу-программах, соберутся в «Парке Киевская Русь» и покажут все свои умения. Они будут поражать виртуозной ездой верхом на лошадях вверх ногами и задом наперед, стоя на лошадях и проковзуючи под ними - и все это на полном скаку.
Пройдут соревнования по джигитовки и езды в упряжках. Гости фестиваля увидят театрализованные постановки и примут участие в мастер-классах с сідлання и запрягания лошадей. Также гостям фестиваля продемонстрируют уникальную коллекцию лошадей исторических пород из Княжеской конюшни Древнего Киева и коллекцию конных экипажей. Вечером 26 апреля состоится увлекательное конное огненное шоу.
Мастерские всадники и всадницы и их благородные четвероногие собратья продемонстрируют пример настоящего взаимопонимания и искренней дружбы. Ведь фестиваль «Кентавры 2014» призван привлечь внимание к восстановлению утраченного связи между человеком и лошадью.
Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в Обуховском районе Киевской области.
Добраться можно маршрутками от станции метро Выдубичи или собственным транспортом.
Начало программы в 13.30.
Цена входного билета - 100 грн., для пенсионеров действуют скидки, дети - 30 грн, дошкольники бесплатно.
Акция для студентов: цена билета на фестиваль «Кентавры-2014» - 50 грн.
Детали на сайте: www.parkkyivrus.com
Для журналистов в субботу, 26 апреля, будет организован пресс-тур.
За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Дзененко Оксана.