Фонд Фельдмана передал музею работы Пикассо, Миро, Матисса и Дали

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» передал в дар Харьковскому художественному музею произведения всемирно известных художников ХХ века – Пабло Пикассо, Жоана Миро, Анри Матисса и Сальвадора Дали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, торжественная передача картин состоялась cегодня в Харькове.

В частности, коллекцию музея пополнят пять новых экспонатов: 1) Сальвадор Дали. Рай XXVIII. Святой Петр и Данте. (Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте). 1962 г.; 2) Анри Матисс. Улитка. 1953 г.; 3) Жоан Миро. Литография II. 1975 г.; 4) Пабло Пикассо. Два персонажа. 1954 г.; 5) Пабло Пикассо. Клоун и акробат. 1954 г. Все они представляют собой оригинальные цветные литографии.

В сообщении отмечается, что аутентичность каждой работы подтверждена собственноручной подписью автора, а также приложенным сертификатом, который оформлен в соответствии с международными стандартами. По мнению искусствоведов, такие работы существуют в очень ограниченном количестве, представляют собой самостоятельные произведения искусства и высоко ценятся на артрынке.

О своем намерении подарить Харьковскому художественному музею произведения знаменитых художников-авангардистов народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН объявил на презентации международной выставки «Шагал и другие», проходившей в прошлом году в галерее «АВЭК». В подтверждение своих слов тогда же он передал музею одну из работ Марка Шагала.

Пресс-служба фонда отмечает, что данная акция проводится в рамках программы «Наследие», которая реализуется Фондом Фельдмана с 2004 года. Одним из ее направлений является оказание помощи музеям Украины в пополнении их коллекций произведениями известных представителей мирового искусства.