Под давлением «самообороны»и чиновников уволилась директор украинской гимназии в Симферополе

Утром перед школой прошел митинг нескольких десятков людей, которые называли себя родителями учащихся в школе детей и представителями «самообороны», сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на источники в администрации школы-гимназии.

Позже к директору прибыли вице-мэр Симферополя Илья Глазков и руководитель управления образования Симферопольского горисполкомаТатьяна Сухина, которые якобы угрожали уволить директора «по статье» и настояли, чтобы Руденко написала заявление на увольнение «по согласованию сторон».Читайте такжеВ Минобразования опасаются, что оккупанты закроют украинские школы в Крыму

Ранее «министр образования Крыма» Наталья Гончарова в ходе ток-шоу на одном из местных телеканалов заявила, что в ведомстве существует «внутренняя договоренность» превратить одну из лучших украиноязычных школ полуострова – Симферопольскую украинскую гимназию – в русскоязычную.

На территории Крыма действует около 500 русскоязычных школ, а также 5 украиноязычных, в том числе единственный в Симферополе Учебно-воспитательный комплекс «Украинская школа-гимназия».

Наталья Руденко возглавляла школу со дня ее открытия в 1997 году.