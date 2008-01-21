Ющенко хочет, чтобы туристы, приехавшие на Евро-2012, остались надолго

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил на протяжении двух недель сформировать национальные реестр дорог в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Координационного совета по подготовке к Евро-2012.

«Мы должны иметь четкий реестр, который обеспечивает связь между шестью городами проведения Евро-2012", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что создание сети дорог является одним из обязательств Украины перед УЕФА.

По его словам, автомобильная сеть должна обеспечить передвижение туристов как между городами, где проводятся матчи Евро-2012, так и со странами-соседями.

Также глава государства обратил внимание на необходимость перестройки аэропортов и портов.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заметил, что в контексте подготовки к Чемпионату Секретариат Президента на протяжении семи дней должен подготовить изменения к ряду законов, которые он готов подать на рассмотрение ВР как безотлагательные.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул важность подготовки до 2012 года национальных парков, заповедников, рекреационных территорий.

«Мы ставим целью, что 1 млн. туристов, которых мы ожидаем, посетят Евро-2012, а после матчей задержатся в Украине на много недель для отдыха и экскурсий», - добавил он.