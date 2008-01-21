Всеукраинский конкурс композиторов-песенников пройдет в три этапа

В Полтаве в феврале-марте состоится всеукраинский фестиваль-конкурс композиторов песенного жанра "Журавлиный ключ".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

По ее данным, фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации творчества украинских композиторов. Организатор мероприятия - Полтавская областная ассоциация композиторов-аранжировщиков при содействии Управления культуры облгосадминистрации и Управления культуры Полтавского исполкома.

Всеукраинский фестиваль-конкурс композиторов песенного жанра "Журавлиный ключ" будет проведен в три этапа. 1-й тур - 12-27 февраля - отборочный; 2-й тур состоится 1 марта. Это будет концерт участников, которые прошли 1-й отборочный тур. Концерт состоится в Полтавском городском доме культуры. В рамках 3-го тура 22 марта в Полтавском областном музыкальном драматическом театре им. Гоголя состоится заключительный гала-концерт и награждение победителей.

"Сегодня для участия в фестивале-конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 75 лет. Главный приз - туристическая поездка в Турцию", - заявила представитель пресс-службы Полтавской ОГА.