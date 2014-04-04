Украину в этом году ожидает сокращение потока зарубежных туристов - Гостуризм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель главы Гостуризмкурорта Андрей Шенин.

«Я думаю, что будет уменьшение количества туристов (из-за рубежа - УНИАН). Во всяком случае, мы надеемся, что поток не снизится более чем на 20%», - сказал Шенин.

По его словам, значительная часть иностранных туристов, прибывавших в Украину, - граждане России, которые теперь могут отказаться от посещения Украины в связи нестабильной политической ситуацией в стране.

Вместе с тем, Шенин заверил, что Гостуризмкурорт будет принимать все возможные меры для продвижения украинских туристических продуктов для того, чтобы минимизировать снижение турпотока из-за рубежа.

В то же время, присутствовавшая на пресс-конференции спикер Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия Олейник подтвердила прогноз Шенина относительно снижения въездного турпотока в Украине.

«Конечно, в краткосрочной перспективе об увеличении туристического потока в Украину, в том числе из Европы, из России, - речь не идет вообще», - сказала Олейник.

Однако, по ее мнению, в долгосрочной перспективе после стабилизации ситуации в стране Украина может рассчитывать на увеличение количества туристов из-за рубежа.

«В долгосрочной перспективе, я думаю, что уже ни у кого в мире не будет вопроса, где находится Украина, и для имиджа в долгосрочной перспективе надеемся, что это будет иметь хороший эффект», - отметила Олейник.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявляли, что в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в Украине существенно сокращается не только количество приезжающих в Украину туристов из-за рубежа, но и поток украинских туристов за границу. В частности, по информации директора Центра туристической информации Владимира Царука, турпоток украинцев за рубеж с начала текущего года и по состоянию на середину марта сократился на 70-80% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По его словам, причиной столь значительного падения является не только снижение покупательной способности населения, но и психологический фактор – украинцы боятся выезжать за границу в условиях неопределенности в стране.