В Херсоне - штормовое предупреждение

Из-за сильного обледенения уже возникают аварийные ситуации

В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение. Как передает корреспондент УНИАН, идет мелкий дождь, в результате которого образовался сильный гололед, уже есть аварийные ситуации на трассах, на Бериславском шоссе. Местные власти только начинают организовывать работы по устранению последствий непогоды – машины начали рассыпать песок. Общественный транспорт ходит очень плохо.

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