В Херсоне - штормовое предупреждение
12:24, 20 января 2008Общество
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Из-за сильного обледенения уже возникают аварийные ситуации
В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент УНИАН, идет мелкий дождь, в результате которого образовался сильный гололед, уже есть аварийные ситуации на трассах, на Бериславском шоссе.
Местные власти только начинают организовывать работы по устранению последствий непогоды – машины начали рассыпать песок.
Общественный транспорт ходит очень плохо.
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