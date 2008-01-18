Дети, отравившиеся дезинфицирующим раствором в детсаду, обследованы

Состояние детей, которые отравились дезинфицирующим раствором в одном из детсадов Киева, – удовлетворительное.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, несчастный случай произошел 17 января 2008 года в детском учреждении № 372 Голосеевского района из-за халатности воспитателя и помощника воспитателя младшей группы.

По информации ГУ образования и науки КГГА, которую приводит пресс-служба, четырем детям воспитатель дала воду из чайника для питьевой воды. Однако накануне помощник воспитателя во время сна детей налила в чайник дезинфицирующий раствор (поскольку в детском учреждении продолжается карантин в связи с ветряной оспой), который собиралась использовать, пока дети спали. Из-за халатности работников заведения, дети выпили по 30 граммов дезинфицирующего раствора.

Медсестры заведения оказали пострадавшим детям первую помощь: дали выпить активированный уголь и молоко. Также работники учреждения вызвали родителей детей и скорую помощь.

Детей отвезли в городскую детскую клиническую больницу Охматдет для консультирования токсикологом и отоларингологом. 17 января они не были госпитализированы, а 18 января детей дополнительно обследовали врачи в Охматдете.

Общее состояние здоровья детей – удовлетворительное.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая, сейчас она работает в заведении. Предусматривается проведение оперативных проверок и внеплановых инструктажей для всех работников дошкольных учреждений. Виновные в этом несчастном случае воспитатель и помощник воспитателя отстранены от работы.