В вузах Львовщины продолжат обучение 137 студентов из Крыма

Как сообщили УНИАН в департаменте образования и науки Львовской облгосадминистрации, в настоящее время продолжается процесс перевода студентов из высших учебных заведений АР Крым на Львовщину, который оформляется по упрощенной процедуре.

«Крымские студенты будут учиться во Львовском национальном университете имени И. Франко (38 человек), Национальном университете «Львовская политехника» (5 человек), Львовском государственном университете физической культуры (3 человека), Львовском национальном медицинском университете имени Д. Галицкого (70 человек), Дрогобычском государственном педагогическом университете имени И. Франко (1 человек), Львовском институте экономики и туризма (6 человек), Львовском институте банковского дела (8 человек). Также студентов из Крыма будут переводить в ВУЗы I-II уровней аккредитации, в частности, «Львовский медицинский колледж им. Андрея Крупинського» (2 человека), по одному человеку в Львовское государственное музыкальное училище имени С.Людкевича, Юридический колледж Львовского национального университета им. И. Франко, Технологический колледж Национального Лесотехнического университета и Бориславский медицинский колледж», - информирует департамент образования и науки Львовской ОГА.

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Также, по данным департамента, в настоящее время 119 крымских детей устроены в школы города Львова и области, 1 ребенок учится в лицее им. Героев Крут, 1 ребенок - в специализированной школе для детей с недостатками слуха, 14 детей посещают дошкольные учреждения.

Как проинформировали в пресс-службе Львовской ОГА, по состоянию на 9.00 27 марта, на временное проживание во Львовскую область переехали 1264 жители Крыма, из них 724 взрослые и 54 - дети.