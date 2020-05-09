Зеленский: сегодня никто не может приватизировать победу во Второй мировой (видео)

Зеленский отметил, что украинцы, помня все ужасы периода Второй мировой, «не делают смены культа», и не устраивают «помпезный конкурс танцев на костях».

Победу во Второй мировой войне никто не может приватизировать, а украинцы не должны дарить подвиги украинских героев.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем обращении к гражданам ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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Он отметил, что украинцы, помня все ужасы периода Второй мировой, «не делают смены культа», и не устраивают «помпезный конкурс танцев на костях».

«Более 7 миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на различных континентах планеты. Без сомнения, у человеческого подвига нет паспорта, но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный», – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что «сегодня никто не может приватизировать победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги украинских героев».

«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом, понадобилось еще 46 лет, дабы мы получили независимую Украину. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем», – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По данным Института национальной памяти, Украина внесла значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Наиболее тяжелые - демографические, которые оценивают в 8-10 миллионов человек.

9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Вместе с тем при чествовании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.