Накануне Богоявления проходит Великое освящение воды

Сегодня, накануне праздника Крещения Господня (или Богоявления), осуществляется чин Великого освящения воды.

В этот же день в храмах православной церкви состоится всенощная служба.

В сочельник и в день самого праздника Крещения - только дважды в год - во всех православных церквях традиционно осуществляется Великое освящение воды. На Крещение после богослужения священнослужители многих храмов освящают также окружающие источники - озера, реки, пруды.

Христиане верят, что освященная вода приносит духовное и телесное здоровье. Ежегодно в Крещенский сочельник возле храмов выстраиваются длинные очереди верующих, которые приходят запастись освященной водой на целый год. Ее пьют понемножку, утром натощак. Ею освящают дома и рабочие помещения, чтобы благодать Божья помогала людям.

Традиция купания на Крещение установилась на Руси с принятием христианства. Верующих не останавливали даже суровые морозы. В Крещенский сочельник из многих храмов священник и прихожане отправлялись на водоем, где предварительно прорубался лед, обычно в форме креста.

После того, как священник осуществит чин освящения воды (чтением соответствующих молитв и трехкратным погружением креста), желающие три разы погружаются в воду с головой. При этом купающийся крестится и произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Считается, что купание на Крещение также способствует исцелению от разных болезней.

Крещенским сочельником завершаются Рождественские святки - праздничные дни после Рождества Христова, когда православные не постятся в среду и пятницу. А сам Крещенский сочельник является днем строго поста.