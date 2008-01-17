”Евпаторийские маньяки” оказались не настоящими, а настоящего еще ловят

Уголовное дело о маньяке, на счету которого убийства молодых женщин, совершенные в Евпатории (Крым) в середине 2007 года, передано для проведения расследования в Главное следственное управление МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ сообщил сегодня ряду журналистов в Симферополе.

Как утверждает Г.МОСКАЛЬ, предыдущее руководство милиции автономии так и не смогло найти «евпаторийского маньяка». «После громких и победных отчетов руководства крымской милиции (предыдущего руководства милиции АРК – УНИАН) о том, что есть человек (подозреваемый – УНИАН)… Появился один, потом второй, третий… Сегодня под стражей нет никого», - подчеркнул первый заместитель парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью. Г.МОСКАЛЬ заявил, что новому руководству милиции автономии фактически нужно начинать с нуля расследование этих резонансных уголовных дел.

«МВД забрало в Киев это дело, чтобы не вышло, как в Павлограде, что, когда поймали настоящего маньяка, уже семь человек отсидели, одного расстреляли, а один повесился», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, в Евпатории 24 мая, 19 и 29 июля 2007 года были совершены убийства молодых женщин, а также один факт нанесения женщине тяжких телесных повреждений.

В августе 2007 года тогдашний начальник Главного управления МВД Украины в АРК Анатолий МОГИЛЕВ заявил о задержания мужчины, которого подозревают в совершении в Евпатории убийств трех женщин и нанесении еще одной - телесных повреждений. «Это одинокий мужчина, который имел на своем жизненном пути отдельные неприятности с женским полом, что и его является, по нашему мнению, мотивом такого неадекватного отношения к женщинам. У него были проблемы с женитьбой, рождением детей и так далее», - сказал А.МОГИЛЕВ. «Я внутренне, не как начальник Главка, а как МОГИЛЕВ, уверен, что это он (убийца женщин – задержанный евпаториец – УНИАН)», - заявил тогда А.МОГИЛЕВ.