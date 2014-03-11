Двух «днепропетровских террористов» отпустили с подпиской о невыезде

Индустриальный районный суд Днепропетровска сегодня изменил меру пресечения двум «днепропетровским террористам» Дмитрию Реве и Льву Просвирнину с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Ревы Виталий Погосян.

По его словам, подсудимые были освобождены из-под стражи в зале суда.

Погосян отметил, что суд принял это решение после представления стороны обвинения об отказе в предъявлении обвинений «в связи с тем, что участие подсудимых в совершении преступлений не доказано».

Читайте также«Днепропетровскому террористу» позволили привести новых важных свидетелей

«В дальнейшем суд должен заслушать потерпевших по делу, в частности, согласны ли они с постановлением обвинения относительно Ревы и Просвирнина. Если потерпевшие выразят желание самостоятельно поддерживать обвинение по делу, то суд над Ревой и Просвирниным продолжится. Если нет, то уголовное дело в отношении них будет закрыто», - сообщил адвокат.

Следующее заседание Индустриального суда назначено на 13 марта.

Как сообщал УНИАН, представители прокуратуры в качестве государственных обвинителей сегодня во время слушаний в Индустриальном районном суде Днепропетровска зачитали постановление об отказе в обвинении относительно двух «днепропетровских террористов» Дмитрия Ревы и Льва Просвирнина.

Справка УНИАН. 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности, 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.

Читайте такжеОбвиняемому в терроризме днепропетровцу стало плохо в суде - он голодает две недели

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Просвирнин и Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Дело рассматривается в Индустриальном райсуде Днепропетровска.

Обвиняемый в пособничестве совершению терактов в Днепропетровске Рева неоднократно отрицал свою причастность к совершению этого преступления, и заявлял, что доказательства против него сфальсифицированы.