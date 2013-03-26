Один из «днепропетровских террористов» признал свою вину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время слушаний дела в Индустриальном районном суде Днепропетровска.

В то же время В.Федоряк отметил, что не несет ответственности за взрыв самодельного взрывного устройства 16 ноября 2011 года в урне для мусора возле центрального универмага в Днепропетровске, в результате которого погиб молодой днепропетровский предприниматель.

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По словам обвиняемого, за 20 минут до закладки взрывчатки в урну он узнал от своего сообщника Виктора Сукачева, что тот добавил к взрывчатке поражающие элементы.

“Я решил не устанавливать взрывное устройство, но повлиять на Сукачева не смог”, - сказал В.Федоряк.

Он заявил, что пошел на совершение терактов вместе с В.Сукачевым, чтобы привлечь внимание общественности, в том числе и международной, к катастрофической экономической ситуации в Украине.

Обвиняемый отметил, что он не доволен высокой ценой на газ для населения и коммунальных предприятий, Пенсионной реформой и растущей безработицей в Украине.

Он подчеркнул, что при этом не руководствовался корыстными мотивами.

В.Федоряк во время судебного допроса акцентировал особое внимание, что никто из его родственников не знал о его преступной деятельности и не принимал в ней участия.

Он подтвердил, что практически формально общается со своим братом, который работает в прокуратуре Днепропетровской области, в последний раз он виделся с братом на похоронах их отца 12 марта 2012 года.

Он также сообщил, что 22 марта ему было предоставлено свидание с сестрой, которая живет в России и работает в Федеральной службе исполнения наказаний.

Обвиняемый также уточнил, что мало общается с сестрой.

В.Федоряк сказал, что первоначальная идея “грабить банки” возникла у В.Сукачева в конце 2010 года. Впоследствии возникла иная идея - устроить взрывы в супермаркетах для вымогания денег у их владельцев.

Первое самодельное взрывное устройство В.Федоряк и В.Сукачев изготовили в апреле 2011 года и испытали его на берегу Днепра в Днепропетровске.

В.Федоряк отметил, что В.Сукачев, которого он знает с 2000 года, был для него авторитетом, он во многом слушался его.

В.Федоряк заявил, что еще с одним обвиняемым в совершении терактов Львом Просвирниным он общался “шапочно”, с обвиняемым Дмитрием Ревой впервые встретился в СИЗО СБУ.

Программист по профессии В.Федоряк на суде подчеркнул, что именно он предложил В.Сукачеву напрямую обратиться к государству через общение с СБУ с помощью СМС-сообщений.

В.Федоряк сознался, что все время, начиная с 2011 года, когда впервые был совершен теракт, он ожидал “группу захвата”, однако “нас два года правоохранительные органы игнорировали”.

Он также сознался, что они сами изготовляли взрывные устройства из аммиачной селитры у него дома и на даче у В.Сукачева.

По его словам, сначала сообщники планировали изготовлять взрывчатку “напалм”.

Также сегодня во время судебного допроса В.Федоряк высказал предположение, что В.Сукачева кто-то консультировал для изготовления взрывчатки.

В то же время государственный обвинитель на судебном процессе над «днепропетровскими террористами» Александр Гладкий заявил сегодня журналистам, что в материалах уголовного дела нет никакой информации о консультациях третьих лиц при изготовлении взрывчатки обвиняемыми.

Во время судебного допроса В.Федоряк давал показания тихим голосом и временами непонятно, из-за чего судья Виктория Гнатенко, а также сторона обвинения делали ему замечания и просили повторить некоторые фразы.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн. долларов.

Задержанные В.Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

27 ноября 2012 г. Индустриальный районный суд Днепропетровска начал рассмотрение по существу дела «днепропетровских террористов».