В Симферополе начались перебои с авиасообщением

Об этом сообщается на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Симферополь".

В частности, на сайте "Борисполя" указано, что вчера были отменены три вечерних рейса в Симферополь, отсутствует информация об утренних рейсах на 10:20.

Читайте такжеФонд госимущества Крыма сменил набсовет аэропорта "Симферополь"На сайте "Симферополя" сообщается об отмене рейсов в Киев за 06:00, 07:00, рейс на 07:20 YE-022 задерживается до 16:00, рейс YE-021D на 07:50 задержан до 14:50. Также отменены четыре рейса в Стамбул.

О причинах задержек и отмен ничего не известно.