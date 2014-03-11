В Симферополе начались перебои с авиасообщением
09:14, 11 марта 2014Общество
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Со вчерашнего вечера было отменено несколько рейсов из Симферополя в Киев и Стамбул.
В Симферополе отменяют рейсы
Об этом сообщается на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Симферополь".
В частности, на сайте "Борисполя" указано, что вчера были отменены три вечерних рейса в Симферополь, отсутствует информация об утренних рейсах на 10:20.
Читайте такжеФонд госимущества Крыма сменил набсовет аэропорта "Симферополь"На сайте "Симферополя" сообщается об отмене рейсов в Киев за 06:00, 07:00, рейс на 07:20 YE-022 задерживается до 16:00, рейс YE-021D на 07:50 задержан до 14:50. Также отменены четыре рейса в Стамбул.
О причинах задержек и отмен ничего не известно.
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