Европейские стандарты правосудия можно ввести в Украине уже в ближайшее время

Европейские стандарты правосудия могут быть внедрены в Украине уже в ближайшее время. Об этом заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК 15 января в ходе встречи с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ренатою ВОЛЬВЕНД и Ханной СЕВЕРИНСЕН, которые находятся в Украине в рамках подготовки доклада по выполнению Украиной своих обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, содокладчики Совета Европы выразили заинтересованность вопросами реформирования юридической отрасли, в частности судебной реформы, перспективами реформирования прокуратуры, а также подчинение пенитенциарной системы Министерству юстиции.

Украинский министр юстиции проинформировал экспертов Совета Европы о разработке ряда законопроектов, в том числе изменений к разделу 8 Конституции Украины – “Правосудие”, которые должны заложить фундаменты кардинальных изменений в этой сфере в Украине.

Так, в частности, в судебной сфере, по словам Н.ОНИЩУКА, должны состояться сдвиги, в первую очередь относительно порядка доступа к судейской профессии и ответственности судей. Среди прочего, предусматривается изменить существующий порядок назначения и увольнения судей, изъяв эту функцию от государственных органов, которые несут в себе политическую составляющую, и передать эти функции национальному магистрату – Высшему совету юстиции. Планируется также внедрить двухгодичную подготовку судей как условие доступа к профессиональной деятельности.

Министр также сообщил, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО передана на рассмотрение Концепция реформирования криминальной юстиции, которая лежит в основе разработки нового Уголовно-процессуального кодекса. Принятие такого кодекса является одним из обязательств Украины перед Советом Европы, и имеет целью гуманизацию криминальной сферы. Среди прочего, планируется изменить роль прокуратуры в досудебном следствии.

Кроме того, сообщил министр юстиции, в ближайшие годы планируется продемонстрировать существенные сдвиги в сфере выполнения наказаний. Министр назвал одним из основных приоритетов Минюста реформы в этой сфере. В частности, планируется максимально демилитаризовать и гуманизировать криминальную систему, внедрить подготовку кадров для системы выполнения наказаний на базе гражданских учебных заведений, а также построить новые современные заведения заключения, которые отвечали бы европейским стандартам. Среди ближайших шагов в этом направлении министр юстиции назвал подчинение Минюсту Департамента выполнения наказаний.

Отвечая на замечание содокладчиков Совета Европы относительно незначительного преимущества коалиции в парламенте, что может затормозить реализацию упомянутых планов, украинский министр выразил уверенность, что реформы найдут поддержку всех фракций Верховной Рады. По словам Н.ОНИЩУКА, данные вопросы не относятся к острополитическим сферам, и рассматриваются в Украине как общенациональные проблемы.