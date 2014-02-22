Сегодня - день скорби по погибшим на Майдане

В эти дни отменили развлекательные мероприятия и спортивные соревнования. Также сегодня по всей стране будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

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