Сегодня - день скорби по погибшим на Майдане
08:59, 22 февраля 2014Общество
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22 и 23 февраля в Украине объявлено на Днях скорби по погибшим во время кровавых столкновений в центре столицы.
Сегодня - день скорби
В эти дни отменили развлекательные мероприятия и спортивные соревнования. Также сегодня по всей стране будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
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