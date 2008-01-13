Севастопольский ”Центр крови” - один из немногих отвечающих мировым нормам

Севастополь последние 3 года входит в пятерку регионов Украины, в которых выполняется норма Всемирной организации здравоохранения по обеспеченности кровью и препаратами крови.

Об этом сообщил главный врач севастопольского коммунального учреждения „Центр крови” Иван БОЕЧКО в эфире ТРК „Бриз”. По его информации, на сегодня в Украине только в АРК и еще в трех областях - Луганской, Волынской и Хмельницкой - выполняется эта норма, согласно которой нужно обеспечивать на одного человека 12-16 мл крови и препаратов крови. „Севастопольский центр крови производит 12,2 мл, в нашем городе многие люди еще сознательно идут сдавать кровь”, сказал И.БОЕЧКО.

В то же время, как сообщил главный врач, последние 3 года центр финансируется на уровне 50% от необходимого минимума. „Хотелось бы, чтобы наш депутатский корпус - а мы фактически являемся собственностью городской общины - пришел к выводу о том, что центр, который фактически является, скажем так, производственным предприятием, потому что перерабатывает более 4 тыс. литров донорской крови в год, должен финансироваться лучше. Нас нельзя сравнивать с лечебными учреждениями, другими медицинскими учреждениями, потому что это фактически завод, который нуждается постоянно в новых технологиях и тому подобное, и от этого зависит жизнь наших людей”, - сказал И.БОЕЧКО.

Как также сообщил он, последние два года центр, принимая кровь, работает лишь с одноразовыми материалами. „Донорскую кровь мы забираем только в одноразовые гемаконы, которые уже соответствуют европейским стандартам. То есть осуществляется минимум исследований, которые необходимы для обеспечения безопасности донорской крови, они приближены к европейским стандартам”, - отметил И.БОЕЧКО.