Сегодня христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне

Этот праздник в христианской церкви установлен в память о том, как Иисуса на сороковой день после рождения принесли в иерусалимский храм, чтобы ”поставить перед Господом”.

Согласно преданию, в храме к земным родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было сообщено, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Симеон долго ждал исполнения обещания Божьего - он жил около 300 лет. В храме праведный Симеон взял на руки Иисуса и сказал: ”Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира”.

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.

В народном быту Сретенье издавна воспринимается как встреча зимы с весной.

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Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай на полях и роение пчел. Ветер - плохой признак. Снег - на дождливую погоду. Вьюга - весна будет поздняя и холодная. ”Как на Сретение петух напьется воды из лужи, жди еще стужи!”. Или еще говорят так: ” Как напьется петух воды, наберется хозяин беды”

В этот день в церквях Украины святят воду, а вместе с водой свечи. Освященные на Сретение свечи называют ”громовыми”, потому что их зажигали и ставили под образами во время грозы, чтобы защитить людей от грома и огня.