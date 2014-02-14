"Доктора Пи" приговорили к восьми годам

Приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известного как «Доктора Пи», лишен свободы сроком на 8 лет,

со сроком срока вычисления с момента задержания - 14 ноября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, обвинения предъявлялись по ч.1 ст.119, ст.138, ст.190, ст.258. Как отметил судья Назарий Дулебко, произошло частичное суммирование сроков предусмотренных сроками данных статей. Также назначена выплата материальной компенсации пострадавшим в различных размерах. После объявления приговора суда, который длился сегодня с 11.30 утра, Андрея Слюсарчука вывели из зала суда.

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Как сообщал УНИАН, во время общения с журналистами в перерыве Слюсарчук заявил, что не считает себя виновным, а весь обвинительный приговор считает построенным «на истерии», а сам судебный процесс - «спектаклем».

Также, по словам Слюсарчука, он доволен тем, что слышит, слушая обвинительный приговор, поскольку это даст ему возможность и хорошие шансы на апелляцию.

Прокуратура просит для Слюсарчука 8 лет заключения.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук - самозванец, не имеющий даже высшего образования.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной лечебной практики.

По данным Генпрокуратуры, Слюсарчук обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.