На Старый Новый год в Киеве будет идти снег

11 января на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 17-22°, днем 6-11° мороза; на остальной территории ночью 4-9°, в прикарпатских, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и большинстве районов Крыма 11-16° мороза, днем 0-5° мороза, на крайнем западе страны и юге Одесской области до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем 2-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 12-13 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 12-17°, 12 января местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье 8-13° мороза, на Южном побережье Крыма 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму, на юге Одесской области и местами в западных областях 2-7° тепла.

14-15 января без существенных осадков, лишь 14 января ночью в северных, а днем в восточных областях местами небольшой снег. Температура в восточной части ночью 10-15° мороза, днем 0-6° мороза; на остальной территории ночью 3-9° мороза, на побережье морей около 0°, днем от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем западе и юге страны до 5-7° тепла.

В г. Киеве и области 11 января ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в Киеве и местами по области туман; на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6°, днем 1-3° мороза; по области ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

12-13 января сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

14-15 января без существенных осадков, лишь ночью 14 января местами пройдет небольшой снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.