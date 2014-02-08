МВД открыло дело против ОО Центр UA - инициатора движения ЧЕСНО

Об этом стало известно после того, как к сотрудникам организации и ее партнерам начали массово начали приходить представители милиции с приглашением предоставить свидетельство или явиться к следователю, сообщает ЧЕСНО.

В течение минувшей пятницы милиция наведалась по крайней мере к 10 людям, при этом известно, что планируется допросить в общей сложности около 200 человек. Производство было начато 11 декабря 2013 года, но перешло в активную стадию только сейчас, все вызываются пока в качестве свидетелей.

Читайте такжеТрое неизвестных избили участника движения ЧЕСТНОИсполнительный директор Центра UA Светлана Залищук отметила, что «Центр UA регулярно проходит независимый аудит, в том числе на соответствие финансовой деятельности законодательству Украины, и гордится своей прозрачностью. Уголовное дело расцениваем как давление и запугивание в связи с нашей профессиональной деятельностью».

Коллектив Центра UA заявляет, что расценивает указанное уголовное производство как продолжение системных репрессий против гражданского общества. Руководитель организации Олег Рыбачук предположил, что в ближайшее время похожие дела будут возбуждены в отношении деятельности других организаций.

Центр UA является инициатором движения ЧЕСТНО и сооснователем нескольких общественных инициатив: Партнерства «Новый Гражданин», движения «Стоп Цензуре!», коалиции «За честный Референдум» и других. Также недавно Центр UA начал масштабный проект персональных расследований коррупции в отношении всех членов правительства вместе с журналистами Слидство.инфо и бюро «Свидомо» для Украинской правды.

Коллектив Центра UA обратился к дипломатам, международным и правозащитным организациям, народным депутатам Украины обратить внимание на давление, которое осуществляется на организацию и ее партнеров.