За февральскую инфляцию Пинзеник ”благодарит” политиков

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК объясняет инфляцию в феврале политическими причинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Инфляция февраля – надо поблагодарить политиков за инфляцию февраля, она имеет исключительно политическую природу», - сказал министр.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что все объективные показатели не давали оснований для роста цен.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в феврале инфляция в Украине составила 1,8%, в январе-феврале 2006 года - 3%.