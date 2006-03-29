За февральскую инфляцию Пинзеник ”благодарит” политиков
12:00, 29 марта 2006Общество
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Министр финансов заявляет, что объективных показателей для роста цен не было
Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК объясняет инфляцию в феврале политическими причинами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Инфляция февраля – надо поблагодарить политиков за инфляцию февраля, она имеет исключительно политическую природу», - сказал министр.
В.ПИНЗЕНИК отметил, что все объективные показатели не давали оснований для роста цен.
Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в феврале инфляция в Украине составила 1,8%, в январе-феврале 2006 года - 3%.
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