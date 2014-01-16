Россия останется крупнейшим в мире экспортером энергоносителей еще 20 лет - прогноз

Об этом говорится в прогнозе британской нефтегазовой компании BP по развитию мировой энергетики до 2035 года, сообщает РИА Новости.

В период с 2012 по 2035 год объем добычи и потребления энергоносителей в России вырастет на 21% и 20% соответственно. Доля РФ в мировом производстве и потреблении энергоресурсов при этом снизится с 10% до 9% и с 6% до 5% соответственно.

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«Россия останется крупнейшей в мире страной-экспортером энергии, объем экспорта которой к 2035 году будет составлять 736 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год», - отмечается в докладе.

К 2035 году добыча жидких углеводородов в России, по мнению ВР, составит 11 миллионов баррелей в день, что позволит занять третье место по этому показателю в мире - после Саудовской Аравии и США. После 2020 года в РФ начнется добыча трудноизвлекаемой нефти, на которую к 2035 году будет приходиться до 7% от общего объема добычи, полагают в BP.

Что касается газа, то основная добыча в РФ этого вида топлива будет приходиться на традиционные ресурсы и составит 79 миллиарда кубометров в день. Доля сланцевого газа к 2035 году составит лишь 5% от общего объема, что все же позволит России выйти на второе место по этому показателю после США.

Рост внутреннего спроса Россия будет покрывать за счет развития атомной и гидроэнергетики: потребление энергии, вырабатываемой на АЭС, вырастет на 72% к 2035 году, энергии гидростанций - на 34%. Рост объемов потребления нефти, газа и угля в РФ в прогнозируемый период при этом составит 20%, 12% и 10% соответственно.