Transparency International: Антикоррупционные органы в Украине не отвечают международным стандартам

Transparency International Украина (TI-Украина) призывает украинскую власть немедленно принять меры к созданию независимого антикоррупционного органа, являющегося одной из ключевых предпосылок для осуществления эффективной антикоррупционной политики.

Как сообщили УНИАН в TI-Украина, организация готова оказать экспертную помощь в подготовке соответствующих проектов актов и их обсуждении с гражданским обществом.

В сообщении сказано, что на сегодняшний день “ни одно из существующих антикоррупционных учреждений в Украине не отвечает международным стандартам относительно создания и деятельности антикоррупционных органов, что неоднократно подчеркивалось как отечественными специалистами, так и экспертами ГРЕКО, ОЕСР и Европейской комиссии”.

TI-Украина отмечает, что статья 6 Конвенции ООН против коррупции, рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО), Антикоррупционной сети для стран Организации экономического сотрудничества и развития, а также План действий по либерализации визового режима с Евросоюзом требуют создания независимого антикоррупционного института, ответственного за формирование, мониторинг и координацию реализации антикоррупционной политики, а также привлечения к работе этого института гражданского общества.

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Transparency International считает позитивным решение Кабинета министров Украины об утверждении положения о Правительственном уполномоченном по вопросам антикоррупционной политики, которым закреплен мандат этого антикоррупционного института, о чем правительство объявило 30 декабря 2013 года.

В то же время, как говорится в сообщении TI-Украина, кроме правительственного уполномоченного вопросом антикоррупционной политики в Украине занимаются еще два органа. “Национальный антикоррупционный комитет - консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основными задачами которого являются системный анализ состояния противодействия коррупции в Украине, эффективность реализации антикоррупционной стратегии и разработка предложений по формированию и реализации антикоррупционной стратегии и антикоррупционных мер, не провел ни одного заседания за 2011 год”, - говорится в сообщении. “Одновременно с фактической остановкой работы НАКу Президентом Украины временно возложены на Министерство юстиции функции специально уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики”, - отмечают в Transparency International и добавляют, что “ни одно из существующих антикоррупционных учреждений в Украине не отвечает международным стандартам”.

*** Transparency International Украина является представительством глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International, которая имеет свыше 90 национальных представительств и работает более чем в 100 странах мира. Миссия ТІ-Украина: ограничить рост уровня коррупции путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества.