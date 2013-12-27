Большинство украинцев считает, что состояние дел в Украине ухудшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

В то же время 17% опрошенных считают, что ситуация не изменилась, 7% увидели изменения к лучшему.

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По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине ухудшилось. Наибольшее ухудшение произошло в уровне цен и тарифов - здесь ухудшения отметили 75% населения, в уровне стабильности (72%), отношении граждан к власти (69%), экономическом положении Украины (66,5%), уверенности граждан в завтрашнем дне (66%), отношении власти к гражданам (61%), в международном имидже Украины (53%), соблюдении прав и свобод (52%), соблюдении законности государственными служащими (51%), уровне благосостояния человека (51%), в ситуации с преступностью (51%), в здравоохранении (50%), в уровне демократии (49%), оплате труда (49%), соблюдении свободы слова (45%).

Опрос проводился с 20 по 24 декабря. Всего опрошено 2 тыс. 10 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.