Герега объяснила, почему досрочно закрыла сессию Киеврады

«Вы знаете, что сегодня Киеврада должна была решить очень важные вопросы: выделить средства на зарплаты и надбавки работникам бюджетной сферы, транспортникам. Пленарное заседание было созвано на законных основаниях, в связи со срочностью и неотложностью решений, которые были запланированы к принятию. Мы были уверены, что все политические силы понимают необходимость принятия этих решений и не будут вредить киевлянам, блокируя заседания Киеврады. Однако они в угоду собственным политическим интересам решили силовыми методами сорвать пленарное заседание, от которого зависит судьба сотен тысяч киевлян», – заявила Галина Герега.

Говоря о последствиях непринятия решений, которые входили в повестку дня, Герега назвала их «очень серьезными».

«Такие действия оппозиции будут иметь очень серьезные социальные последствия для нашего города. Работники транспортной сферы останутся без денег, учителя, медики, социально незащищенные слои населения – без надбавок. Это та цена, которую придется заплатить киевлянам за популизм представителей оппозиции. Пусть киевляне сами дадут оценку таким действиям политиков», – сказала она.

Комментируя свое решение досрочно закрыть сессию, секретарь Киеврады объяснила его намерением «избежать силовых противостояний и обезопасить депутатов Киеврады и журналистов от силового влияния».

Как сообщалось, внеочередная сессия Киеврады должна была пройти 24 декабря в здании Соломенской райгосадминистрации. В повестке дня стояло лишь несколько вопросов. Большинство касалось перераспределения бюджетных средств на социальные нужды. Однако после открытия сессии в зал заседаний ворвалась, выломав двери, группа народных депутатов во главе с Александром Бригинцом (ВО «Батькивщина») и Игорем Мирошниченко (ВО «Свобода») и заблокировала трибуну. Галина Герега вынуждена была закрыть заседание.