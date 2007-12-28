Как будет работать киевское метро в ночь на Новый год

Киевский метрополитен будет работать в новогоднюю ночь до 3.30 утра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, об этом проинформировал начальник киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ после завершения коллегии КГГА.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что во время новогодних праздников все коммунальные службы города будут работать в обычном режиме и будут оперативно реагировать на обращения граждан.

«Я думаю, что мы обеспечим и вывоз мусора, и правопорядок. Те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность киевлян, будут работать и ночью, и днем. Для них праздников нет» - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Подводя итоги работы городской власти за год, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что Киев лидирует среди городов Украины по всем показателям.