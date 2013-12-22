Милиция открыла производство по факту нападения на активиста "Дорожного контроля"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, вчера в 22.25 в дежурную часть Оболонского райуправления поступило сообщение о том, что на Гостомельском шоссе горит автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство столичной милиции.

По приезде по указанному адресу правоохранители обнаружили обгоревшее авто. Неподалеку находился водитель. Мужчина был ранен в область грудной клетки. Поэтому ему немедленно вызвали скорую медицинскую помощь.

В дальнейшем пострадавший сообщил, что ехал по трассе Киев-Гостомель. После того, как его догнал другой автомобиль и прижал к обочине, водитель остановился. Здесь к нему подошли неизвестные люди, нанесли ему телесные повреждения, подожгли автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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По данному факту следственным отделом Оболонского райуправления столичной милиции начато уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство» и ст.194 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств события и лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, согласно информации на сайте общественной организации “Дорожный контроль”, нападавшие требовали от Моралова флешку из видеокамеры другого активиста ДК Андрея Дзиндзы.

Как заявили в ДК, нападавшие заблокировали автомобиль Моралова, проникли в салон и перетащили мужчину на заднее сидение. Активист начал отстреливаться из своего пистолета - одна пуля попала в нападавшего, другая - в лобовое стекло. После этого у Моралова отняли пистолет.

"Его вытащили из машины, отвели на 20 метров, приставили пистолет вплотную и спросили: «Где проживает Андрей Дзинзя, где флешка, где вся аппаратура и где Гончаренко (журналист ДК)?». Он сказал: "Не знаю", и ему выстрелили в упор", - сообщил руководитель пресс-службы ДК Егор Воробьев.

После этого, по информации Воробьева, нападающие сожгли автомобиль Моралова. Активиста доставили в Больницу скорой помощи.

Справка УНИАН. Как сообщалось, активиста “Дорожного контроля” Дзиндзю 5 декабря задержали работники УБОПа. Его обвиняют в участии в столкновениях возле Администрации Президента 1 декабря. В частности, по данным ВО «Свобода», ему инкриминируют похищение грейдера, при помощи которого неизвестные в масках пытались прорвать кордон правоохранителей.

В то же время коллеги журналиста утверждают, что он снимал репортаж на акции протеста, и противоправных действий не совершал.

6 декабря Шевченковский райсуд Киева избрал для Дзиндзи меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца.

9 декабря задержали адвоката Дзиндзи – Виктора Смалия, который поехал в прокуратуру с одним из активистов, избитым 30 ноября на Майдане, и оттуда уже не вышел.

11 декабря Днепровский районный суд Киева избрал для Смалия меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Прокуратура обвиняет Смалия в том, что он якобы совершил покушение на жизнь судьи, который 6 декабря “отправил” в СИЗО журналиста Дзиндзю.