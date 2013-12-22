На месте пожара на рынке "Столичный" в Киеве найдено еще одно тело
11:51, 22 декабря 2013Общество
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На месте пожара на территории рынка «Столичный» найдено тело еще одной погибшей
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 9.30 во время разборки конструкций складского помещения на территории рынка «Столичный» в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района спасатели выявили тело женщины.
Работы по разборке конструкций на месте пожара продолжаются.
Как сообщал УНИАН, пожар на территории рынка «Столичный» возник вчера, 21 декабря. Пожар общей площадью 3 тыс. кв. м. был локализован в 19.15.
Ранее сообщалось, что во время пожара погиб 1 человек, еще 2 пострадали.
К ликвидации пожара привлекались 120 работников ГСЧС и 26 единиц техники.
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