В Киеве горел рынок, погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар, общей площадью 3000 кв.м. локализован в 19.15. Во время пожара погиб 1 человек, 2 - пострадали.

К ликвидации пожара привлечены 120 пожарных Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области и Главного управления ГСЧС Украины г. Киева, а также 26 единиц пожарной и специальной техники, говорится в сообщении.