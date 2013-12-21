В Киеве горел рынок, погиб человек
21:03, 21 декабря 2013Общество
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Сегодня, 21 декабря, в 16:40 на пункт связи 34-й пожарно-спасательной части г.Вишневое поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории рынка «Рынок Столичный» в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар, общей площадью 3000 кв.м. локализован в 19.15. Во время пожара погиб 1 человек, 2 - пострадали.
К ликвидации пожара привлечены 120 пожарных Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области и Главного управления ГСЧС Украины г. Киева, а также 26 единиц пожарной и специальной техники, говорится в сообщении.
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