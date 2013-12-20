S&P подтвердило рейтинг "В-" Киева, прогноз негативный

"Негативными факторами для рейтинга являются жесткая недостаточность финансовой гибкости, слабые бюджетные показатели, "негативный"финансовый менеджмент, "очень негативная" ликвидность", - говорится в сообщении Standard & Poor's, преедает РИА Новости.

Отмечается, что позитивным с точки зрения рейтинга факторами являются роль города как административного и экономического центра Украины и достаточно диверсифицированная экономика с высоким уровнем благосостояния, который в несколько раз превышает средний показатель по стране.

Негативное рейтинговое действие может последовать в случае ослабления поддержки со стороны центрального правительства, что окажет негативное влияние на способность Киева погашать долговые обязательства.

Позитивные рейтинговые действия в отношении Киева могут быть обусловлены повышением рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, Standard & Poor's понизило наивысший кредитный рейтинг Евросоюза "ААА"до "АА+"со стабильным прогнозом.