В Запорожской области три человека погибли, пытаясь пересечь пруд на автомобиле
09:24, 19 декабря 2013Общество
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В Запорожской области легковое авто провалилось под лед, погибли три человека
Погибшие пытались переехать пруд по льду
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 18 декабря возле с. Белоцерковка Куйбышевского района при пересечении пруда по льду после рыбалки под лед провалился автомобиль «Москвич-412». В результате происшествия погибли три человека.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге трое детей и женщина погибли в результате падения автомобиля в реку.
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