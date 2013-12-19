В Запорожской области три человека погибли, пытаясь пересечь пруд на автомобиле

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 18 декабря возле с. Белоцерковка Куйбышевского района при пересечении пруда по льду после рыбалки под лед провалился автомобиль «Москвич-412». В результате происшествия погибли три человека.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге трое детей и женщина погибли в результате падения автомобиля в реку.