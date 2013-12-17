Трое детей и женщина погибли в Кривом роге в результате падения автомобиля в реку

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя отдела главного управления службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дмитрия Удовиченко, сообщение о ДТП на телефон службы 101 поступило около 8 часов утра.

Иномарка ехала через мост и врезалась в железное ограждение, проломив его. Автомобиль упал в реку, покрытую небольшим слоем льда. В автомобиле находились мужчина, 37 лет, его жена, их 8-летний сын и двое детей 12 и 13 лет. В живых остался мужчина, который самостоятельно выбрался из салона автомобиля. Сейчас он в шоковом состоянии. Ему оказывают помощь медики. На данный момент водолазы достали из салона затопленного автомобиля тела всех четырех погибших. На месте трагедии работают правоохранительные органы и оперативные службы.