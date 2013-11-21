ЗСТ Молдавии с ЕС ухудшит для Приднестровья условия сбыта товаров

Создание Молдавией с Евросоюзом зоны свободной торговли (ЗСТ) чревато рисками для Приднестровья, заявил председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной республики Михаил Бурла в четверг на встрече с делегацией ЕС, сообщила парламентская пресс-служба.

Предполагается, что на саммите стран "Восточного партнерства"в Вильнюсе в конце ноября 2013 года Молдавия парафирует соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ключевым элементом этого соглашения станет создание ЗСТ с ЕС. Если Приднестровье не войдет в ЗСТ вместе с Молдавией, то его экспорт в европейском направлении может быть заблокирован.

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"Мы считаем, что для Приднестровья есть колоссальные риски. Они касаются любого исхода событий - как подписания этого соглашения, так и неучастия наших предприятий в нем", - сказал Бурла.

По его словам, если - в соответствии с соглашением ЕС и Молдавии о зоне свободной торговли - для Приднестровья условия будут ухудшены, начнется поиск новых рынков сбыта. Спикер уточнил, что приднестровские предприятия в любом случае должны быть готовы к этому, имея в арсенале различные варианты маркетингового поведения и поиска новых рынков сбыта.

"Если даже мы будем торговать с ЕС на общих условиях, без преференциальных режимов (это не говорит о том, что это невозможно), то эффективность деятельности наших предприятий будет намного ниже", - отметил Бурла. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после того, как Тирасполь ознакомится с парафированными Молдавией и Евросоюзом документами, добавил спикер.