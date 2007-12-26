Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 10 млрд. грн.

Правительство планирует увеличить расходы Пенсионного фонда Украины на 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

Она подчеркнула, что увеличение расходов будет составлять 40%.

По словам премьера, это существенно улучшит пенсионное обеспечение людей и позволит увеличить пенсии, как этого ожидают люди.

Также Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех присутствующих на заседании правительства приложить усилия к осуществлению реформы пенсионной системы. Она подчеркнула, что государству необходимо перейти от солидарной пенсионной системы к персонифицированному пенсионному обеспечению.

«Мы должны навсегда убрать позорную уравниловку, которая сегодня создана для пенсионеров, когда они получают одинаковую минимальную пенсию, независимо от стажа, от своей заработной платы, от вредности труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.