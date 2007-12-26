Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 10 млрд. грн.
"Это заметно улучшит пенсионное обеспечение"
Правительство планирует увеличить расходы Пенсионного фонда Украины на 10 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на расширенном заседании Кабинета министров Украины.
Она подчеркнула, что увеличение расходов будет составлять 40%.
По словам премьера, это существенно улучшит пенсионное обеспечение людей и позволит увеличить пенсии, как этого ожидают люди.
Также Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех присутствующих на заседании правительства приложить усилия к осуществлению реформы пенсионной системы. Она подчеркнула, что государству необходимо перейти от солидарной пенсионной системы к персонифицированному пенсионному обеспечению.
«Мы должны навсегда убрать позорную уравниловку, которая сегодня создана для пенсионеров, когда они получают одинаковую минимальную пенсию, независимо от стажа, от своей заработной платы, от вредности труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.