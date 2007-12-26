Кабмин намерен увеличить стипендии для студентов и детей-сирот

Кабинет министров Украины в следующем году планирует существенно повысить стипендии и государственную помощь детям-сиротам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Это мы выполняем особое поручение Президента относительно детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и находящихся на полном государственном содержании», - сказала она.

В частности, по словам премьера, дети-сироты, которые учатся в профтехучилищах, получат стипендии в 3,2 раза больше, студенты высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации - в 5,5 раза больше, и студенты высших учебных заведений ІІІ-ІV уровня аккредитации – в 4,5 раза больше.

Таким образом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сироты, которые учатся в профтехучилищах, будут получать стипендии в 500 грн., а студенты вузов – 1060 грн.

«Это то, что может позволить этим детям жить, даже не имея семьи», - сказала она.

Что касается увеличения стипендии для студентов, то, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, ученики заведений І-ІІ уровня аккредитации с 1 января будут получать 200 грн., а с 1 сентября – 400 грн. (сейчас 133 грн.); ІІІ-ІV уровня аккредитации с 1 января – 300 грн., с 1 сентября – 530 (сейчас 159,6 грн.) и ученики профтехучилищ с 1 января 150 грн., и с 1 сентября – 200 грн. (сейчас 106,4 грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что всего расходы на финансирование образования планируется увеличить на 36,6%.