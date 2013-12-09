Во Львовской области грузовик въехал в автомобиль ГАИ, работники которого оформляли ДТП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, происшествие произошло сегодня, 9 декабря, около 12.05 вблизи села Коростев.

Как отмечается в сообщении, в это время работники Госавтоинспекции оформляли материалы дорожно-транспортного происшествия, которое произошло несколькими минутами ранее. Правоохранители предварительно оградили место происшествия и выставили знак «Внимание! Оформление ДТП».

Водитель грузовика «ДАФ», 53-летний житель Киевской области, следовал в направлении Закарпатья. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и въехал в патрульный автомобиль ГАИ.

В результате столкновения никто из людей не пострадал, повреждения в результате ДТП получили грузовик и патрульный автомобиль ГАИ.