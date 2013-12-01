В Интернете появилось видео нападения на харьковских инкассаторов

Как передает корреспондент УНИАН, видео регистратора припаркованного рядом автомобиля опубликовал харьковский сайт Городской дозор.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября около 18:00 неизвестный совершил разбойное вооруженное нападение на инкассаторский служебный автомобиль, в результате чего двое сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей.

Злоумышленник похитил инкассаторский автомобиль. Позже автомобиль был найден на расстоянии около 1,5 км от места преступления в посадке на окружной дороге Харькова. В машине находилось тело одного из убитых инкассаторов и инкассаторская сумка с примерно 100 тыс. грн. При этом у инкассаторов, осуществлявших инкассацию ломбарда, были отобраны деньги и драгоценности. Приблизительная сумма ущерба - 300 тыс. грн.